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اقتصاد

5 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين الرئيسيين بالبورصة خلال تداولات جلسة الإثنين

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت 5 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسيين / غير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال جلسة الاثنين..وجاءت كالآتي:

                            

- بنك أبو ظبي الأول بقيمة تداول بلغت 7.5 نليار جنيه.

- سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 7 مليارات جنيه.

- بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة تداول بلغت 3.5 مليار جنيه.

- البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 3.4 مليار جنيه.

- البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 3 مليارات جنيه.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30988 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 38708 نقاط، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13630 نقطة.
 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 8645 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 11967 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3304 نقاط.

 

مواعيد التداول خلال شهر رمضان المعظم

وقررت إدارة البورصة المصرية أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان المعظم كما يلي:


 لتكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة كالتالي:

- السوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية وجلسة تحويلات شهادات الإيداع الأجنبية مقابل الأسهم المصرية من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحًا.

 

 - جلسة مزاد سعر الاقفال:

فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1:15 ظهرًا ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1:23 ظهرًا وحتى توقيت 1:25 ظهرًا.
فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهرًا.
جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1:25 ظهرًا وحتى توقيت 1:30 ظهرًا تمامًا.
 - تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحًا إلى الساعة 9:30 صباحًا وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 9:45 صباحًا.

- تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهرًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا.

- جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا.

 

تعاملات نهاية الأسبوع الماضي

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي وشهر فبراير 2025، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30610 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 38272 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13465 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 8635 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 11910 نقاط، وقفز  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 3293 نقطة.

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