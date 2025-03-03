مسلسلات رمضان 2025، مصطفى شعبان يكتشف أن له ابنا من دينا فؤاد بالحلقة الثالثة من حكيم باشا

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل حكيم باشا الكشف عن تفاصيل جديدة عن محاولة قتل حكيم (مصطفى شعبان)، فأثناء رجوعه إلى البلد لحضور سبوع نوح الصغير، يعترض طريقه مجموعة من الإرهابيين ويفرجون قنبلة أمام سيارته ولكن حكيم نجى بعد أن قام بإطلاق الرصاص هو وبحر (محمد نجاتي) على من يحاولون التخلص منه وتعهد بالقضاء عليهم.

وكان حكيم نجم حفل سبوع "نوح" وذلك برقصه بالحصان، وسط حضور العائلة وكبار عائلات البلد، ثم بارز حكيم بالعصا أمام شبل (أحمد عبد الله محمود)، ونجح حكيم في الانتصار في الأخير.

وخلال أحداث الحلقة يتوفى الطفل نوح ابن قسمة وسليم، بعد أن حملته جدته جلالة (سلوى خطاب) وأصابته بالعين وحسدته، وانتهت الحلقة بوصول غزل (دينا فؤاد) إلى مكان تواجد حكيم وأعطته ابنه الذي أنجبته منه ثم وقعت على الأرض، وسط صدمة حكيم.

مسلسل حكيم باشا الحلقة الثانية

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل حكيم باشا الفنان مصطفى شعبان، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، حيث تحدث حكيم (مصطفى شعبان) مع بحر (محمد نجاتي)، وحاول إقناعه بالذهاب إلى البلد لحضور سبوع الطفل "نوح"، واعترف بحر بأنه يكره والده بسبب ما فعله في والدته حيث أنه كان السبب في وفاتها.

كما تكشف غزل لوالدها ظروف زواجها من حكيم، وتخبره أنه تزوجها عرفي ومنحها فرصة عام للحمل وإنجاب الولد الذي يتمناه وفي حالة عدم إنجابها سيطلقها أما إذا أنجبت فسيحول الزيجة إلى العلن وتذهب معه للسكن في القصر بقنا، وكشفت عن أنه رحل عنها ثم اكتشفت بعد ذلك حملها.

وتقرر غزل ترك والدها في المستشفى بالرغم من حالته الصحية السيئة بعدما كشف عن رغبته في إعادتها لماضيها الذي هربت منه من قبل.

وتواصل برنسه سيطرتها على سيدات القصر بشكل كوميدي، حيث أنها أخذت من صفا ولوما، زوجات مصطفى شعبان، العبايات المطرزة التي أحضروها للظهور بهما خلال الاحتفال بأجواء مناسبة السبوع.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل "حكيم باشا"، على قرار غزل (دينا فؤاد) بالسفر إلى بلد حكيم بابنها الصغير بعدما ضاقت بها السبل في القاهرة وحدها دون مال وبعدما طردها صاحب الشقة التي كانت تسكن بها، وفي ذلك التوقيت كان يعود حكيم من السفر من القاهرة حتى يلحق بالسبوع وخلال عودته انفجرت السيارة الذي كان فيها، وتشير أصابع الاتهام نحو الإرهابيين الماكثين في الجبل بعدما حرضهم واصل على قتل حكيم حيث أقنعهم أن حكيم بصدد التحالف من الشرطة للتخلص منهم وأخبرهم بطريق عودته.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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