رئيس الدراجات: قائمة ياسر إدريس تتميز بالتوافق والخبرات

أعلن الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، دعمه للمهندس ياسر إدريس وقائمته بالكامل في انتخابات اللجنة الأولمبية المزمع إقامتها يوم 25 أبريل المقبل.

وأكد كابتن أيمن علي حسن أن حالة التوافق والانسجام بين أفراد القائمة التي تم الاستقرار عليها لخوض الانتخابات المقبلة يجعلنا جميعًا على ثقة تامة في نجاح القائمة والمجلس بالكامل في ظل الخبرات التى يتمتع بها أفراد القائمة التى تم الاستقرار عليها بعناية فائقة.

وكان اللجنة الأولمبية قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارًا من يوم السبت الماضي ويستمر تلقي أوراق المرشحين ليوم الجمعة المقبلة.

لانتخابات مجلس يقود اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، المقرر لها 25 أبريل المقبل.

وقرر المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية الحالي خوض الانتخابات المقبلة بقائمة كاملة.

وترشح المهندس ياسر إدريس على منصب رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية، والمستشار محمد مصطفى في منصب النائب الأول والدكتور إسماعيل شاكر بمنصب النائب الثاني.

وفي منصب السكرتير العام ترشح اللواء حازم حسني، وفي منصب السكرتير العام المساعد تقدم محمد مطيع، بينما ترشح اللواء شريف القماطي على منصب أمانة الصندوق.

وفي العضوية ترشح كل من محمد عبد المقصود، اللواء مجدي اللوزي، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي،، واللواء محمد محمود، وكابتن أيمن علي حسن،طارق السعيد.



وحضر للتأييد خلال تقديم قائمة المهندس ياسر إدريس بأوراق ترشحهم كل من الدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم، المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، خالد فتحي، رئيس اتحاد اليد، أحمد حبش، رئيس اتحاد الشراع والإنزلاق، حاتم فودة، رئيس اتحاد ألعاب القوى.

وأعلن الجميع دعمهم الكامل لقائمة المهندس ياسر إدريس خلال الانتخابات المقبلة.

ويحق للتصويت في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، 31 صوتا بواقع 30 اتحاد أولمبي وصوت للبرلمانية آيه مدني العضو الدائم للجنة الأولمبية الدولية، وضمت قائمة الاتحادات الأولمبية الرماية، ألعاب القوى، كرة اليد، السباحة، التجديف، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الهوكي، الإسكواش، التايكوندو، رفع الأثقال، كرة السلة، السلاح، الجودو، الخماسي الحديث، الفروسية، كرة القدم، المصارعة، الشراع والانزلاق، الجمباز، التنس، الدراجات، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الثلاثي، الكانوي والكياك، الجولف، الرجبي، الإسكواش، التزحلق الفني على الجليد.

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