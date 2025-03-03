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محافظات

تعليم فنا يعلن نتائج مسابقة العقول الخضراء 2025- 2024

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مبادرة " العقول الخضراء " لجميع المراحل التعليمية على مستوى المديرية للعام 2024-2025م.


وأشار هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعى للطلبة عن الأضرار البيئية لتغير المناخ وتأثيرها على الأرض، والزرع، والمياه، والهواء كما تعتمد تلك الأنشطة على تعزيز دور الطفل في التصدي للسلوكيات البيئية الخاطئة

نتائج المسابقة بقنا

وأسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الابتدائية بفوز مدرسة العويضات الابتدائيةإدارة قفط بالمركز الأول، ومدرسة الكاثوليك بحجازة إدارة قوص بالمركز الثاني، ومدرسة المنيرة الرسمية لغات إدارة قنا المركز الثالث 


وجاءت نتيجة المرحلة الإعدادية بفوز مدرسة البنات الإعدادية إدارة فرشوط المركز الأول، ومدرسة نجع كوم المؤمنين الإعدادية إدارة قفط بالمركز الثاني، ومدرسة الراهبات الإعدادية إدارة نقادة المركز الثالث

بينما أسفرت نتيجة المرحلة الثانوية بفوز مدرسة قوص الثانوية العسكرية إدارة قوص بالمركز الأول، ومدرسة قفط الثانوية الزراعية ادارة قفط المركز الثاني، ومدرسة الشهيد خالد عبدالعاطى بالخطارة ادارة نقاده المركز الثالث.

 
هنأ وكيل الوزارة الإدارات والمدارس الفائزة في المبادرة التى تم تنفيذها بإشراف سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وإشراف الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الأجتماعية.

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محافظة قنا قنا قفط قوص مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

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