تعليم فنا يعلن نتائج مسابقة العقول الخضراء 2025- 2024

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مبادرة " العقول الخضراء " لجميع المراحل التعليمية على مستوى المديرية للعام 2024-2025م.



وأشار هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعى للطلبة عن الأضرار البيئية لتغير المناخ وتأثيرها على الأرض، والزرع، والمياه، والهواء كما تعتمد تلك الأنشطة على تعزيز دور الطفل في التصدي للسلوكيات البيئية الخاطئة

نتائج المسابقة بقنا

وأسفرت نتيجة المسابقة عن المرحلة الابتدائية بفوز مدرسة العويضات الابتدائيةإدارة قفط بالمركز الأول، ومدرسة الكاثوليك بحجازة إدارة قوص بالمركز الثاني، ومدرسة المنيرة الرسمية لغات إدارة قنا المركز الثالث



وجاءت نتيجة المرحلة الإعدادية بفوز مدرسة البنات الإعدادية إدارة فرشوط المركز الأول، ومدرسة نجع كوم المؤمنين الإعدادية إدارة قفط بالمركز الثاني، ومدرسة الراهبات الإعدادية إدارة نقادة المركز الثالث

بينما أسفرت نتيجة المرحلة الثانوية بفوز مدرسة قوص الثانوية العسكرية إدارة قوص بالمركز الأول، ومدرسة قفط الثانوية الزراعية ادارة قفط المركز الثاني، ومدرسة الشهيد خالد عبدالعاطى بالخطارة ادارة نقاده المركز الثالث.



هنأ وكيل الوزارة الإدارات والمدارس الفائزة في المبادرة التى تم تنفيذها بإشراف سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وإشراف الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الأجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.