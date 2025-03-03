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حوادث

تأجيل محاكمة 16 متهما بالاتجار في البشر للنطق بالحكم

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، تأجيل محاكمة 16 متهما بالاتجار في البشر، لجلسة 6 ابريل للنطق بالحكم.

وخلال نظر الجلسة في القضية رقم 9826 لسنة 2022، جنايات أول أكتوبر،  طالب عمرو عاصم عبد الجبار، الدفاع الحاضر عن المتهمين الثاني ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على المتهمين وما تلاها من إجراءات، بطلان شهادة الشاهد الأول هو الشاهد الوحيد ضد المتهمين.

ودفع بعدم اتصال المتهمين بالواقعة محل الاتهام وعدم اتصالهم بالفاعل الأصلي للجريمة، وخل أقوال جميع المتهمين وعلى رأسهم المتهم الأول وخلو أقول المجني عليهم من أي أي دور ولا سابقة معرفتهم بالمتهم الثاني والثالث.

كما دفع الحاضر عن المتهمين بخلو تقرير الفحص الفني لهواتف موكليه من اى دور للمتهمين في جريمة الهجرة الغير شرعية، ودفع بانتفار الركن المادي والمعنوي لجريمة الهجرة غير الشرعية، لخلو الأوراق من دخول أي من المسافرين إلى أي دولة بطريقة غير شرعية

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محكمة جنايات مستأنف الجيزة الجيزة أول أكتوبر

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