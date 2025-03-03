اجتماع موسع لقيادات التعليم بالإسكندرية لبحث آليات مشروع تنمية مهارات القراءة والكتابة

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الاثنين اجتماعًـا موسعًـا، وذلك فى الإدارات التعليمية الأربع المستهدفة بالمبادرة (منتزه ثان، منتزه أول، العجمي، برج العرب) ؛ وذلك لوضع آليات تنظيم وتفعيل برنامج المشروع القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي لمدة ثلاثة أشهر مقبلة وفق جدول زمني وخطة تدريس واضحة ومقسمة أسبوعيًّا.

جاء ذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وعبد الحميد المصري مدير عام التعليم العام وشريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه ثان وأمجد عاطف مدير عام إدارة المنتزه أول وهبة سليمان مدير عام إدارة العجمي ورحاب جابر مدير عام إدارة برج العرب والحسن القاضي مدير إدارة التعليم الابتدائي ومنى مختار موجه عام اللغة العربية مع مديري التعليم الابتدائي وموجهي أوائل اللغة العربية ومديري المدارس المستهدفة

في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والسيد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتطبيق إجراءات وفعاليات برنامج المشروع القومي لتنمية. مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي.

وفى بداية حديثه قام الدكتور عربي أبوزيد مدير بتوجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التعلّم الأساسي هو أحد أذكى القرارات الاستراتيجية التي يمكن أن تتخذها أي دولة، فهو لا يقتصر على تمكين الأفراد، بل يُسهم في تعزيز المجتمعات، ودفع عجلة التقدّم الوطني، وبتضافر الجهود، وتركيز الاهتمام على التعليم الأساسي، يمكننا أن نُطلِق العنان لإمكانات الأجيال القادمة في مصر، ونبني مجتمعًا أكثر عدلًا وازدهارًا.

وقد أكد الدكتور عربي أبو زيد فى حديثه اليوم ما قاله الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب الحلقة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، الذي سيتم تنفيذه بالمدارس بحلول شهر مارس الجاري.

واشار إلى أن أهداف هذا البرنامج تتمثل في تحديد نواتج التعلم الرئيسة في مهارات القراءة والكتابة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، وتحديد المجالات الرئيسة التي حدث فيها فقد في التعلم بناء على قياس الصف الرابع الابتدائي (2022)، وتصميم برنامج لتنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة، وتعزيز مهارات معلمي وموجهي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، وتعزيز مهارات معلمي وموجهي اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم على تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرنامج القومي في التنمية مهارات، وبناء قدرات المعلمين والمعلمات على تنفيذ البرنامج القومى لتنمية مهارات القراءة والكتابة، فضلًا عن تنفيذ البرنامج في عدد 2000 مدرسة، وتقييم تشخيصي للمهارات الأساسية لدى مليون طالب في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس من أجل قياس نتائج البرنامج، بالإضافة إلى دعم غرف المصادر ووحدات تحسین من خلال الأداء بالمدارس المستهدفة وإمدادها بالمواد الإثرائية اللازمة التي تضمن تعزيز وتنمية مهارات القراءة.

واستعرض مدير المديرية الهدف العام للبرنامج ويشمل تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، والمهارات المستهدفة، والمنهجية المستخدمة، واستراتيجية تطبيق البرنامج في المدارس.

وخلال اللقاء، أجرى أبو زيد نقاشًا مع قيادات التعليم المشاركين في تنفيذ البرنامج ومديري المدارس حول آليات التنفيذ خلال اليوم الدراسي، حيث استعرض عدد من مديري المدارس الآليات المناسبة والمقترحات والآراء لتطبيق البرنامج بالمدارس المستهدفة خلال اليوم الدراسي.

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