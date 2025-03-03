الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

داليا مصطفى تكشف موقفها من مشاهد الإغراء والقبلات

الفنانة داليا مصطفى،
الفنانة داليا مصطفى، فيتو

داليا مصطفى، كشفت الفنانة داليا مصطفى، موقفها من تجسيد مشاهد الإغراء والقبلات في السينما، لا سيما بعد دورها في مسلسل الكبريت الأحمر.

 

وقالت الفنانة داليا مصطفى، رفضها الأدوار الجريئة ولم يكن يعرض عليها مثل هذه الأعمال لكنها لا تجيد هذا اللون من الفن، قائلة: "أنا مش بعرف أعمل الأدوار الجريئة والإغراء ومشاهد القبلات.. وأرفضه من قبل رفض نجلي لمثل هذه الأعمال».

 

دور داليا مصطفى في الكبريت الأحمر 

وأضافت داليا مصطفى، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "وفي ممثلات لديهم القدرة على عمل هذه الأدور، عمري ما عملت دور إغراء.. أنا أقصدت أعمل دور إغراء في «الكبريت الأحمر» بدون إبراز مفاتن جسمي، لكي أؤكد الكثير من الرسائل.
 

 

مشاهد الإغراء لداليا مصطفى في الكبريت الأحمر

 وتابعت: "لبست فستان جلد ضيق وقعدت اتكلمت مع المخرج أحمد عصام الشماع مخرج «الكبريت الأحمر» على الشخصية دي، والمخرج وافق عليا في الدور ده، مشددة على أنها بعد المشاركة في هذا الدور تم عرض عليها الكثير من الأدوار التي مشابها لهذا الفيلم بشكل كبير، لكنها رفضت أغلبها.

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