أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين للدورة الخامسة عشرة (2025-2028)، وذلك في ضوء موافقة الدكتور وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وبناءً على ما ورد إلى إدارة الجامعة بهذا الشأن.

فتح باب التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين بالمجلس الأعلى للجامعات

من جانبها دعت إدارة جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات إلى المسارعة في تحديث بياناتهم وتعبئتها عبر قاعدة البيانات على موقع اللجان العلمية، لضمان استيفاء متطلبات الترشح، مع إتاحة الفرصة لانضمام أعضاء جدد.

موعد انتهاء التقديم: الخميس 6 مارس 2025

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