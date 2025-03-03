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محافظات

محافظ سوهاج ونائبه يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات مستشفيي البلينا ودار السلام

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبه

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج،الدكتور محمد عبد الهادي، نائب المحافظ اليوم، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء لمشروعات إنشاء مستشفى البلينا المركزي ومستشفى دار السلام المركزي، والعمل على إزالة أي معوقات، وذلك بحضور  والدكتورعمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي عبد الساتر، مسئول المشروعات القومية بوزارة الصحة.

 محافظ سوهاج ونائبه يناقشان الموقف التنفيذي لمشروعات مستشفيي البلينا ودار السلام  

استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ مستشفى البلينا المركزي، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة  حيث تم بحث مقترح ضم قطعة أرض مجاورة بمساحة 2287 مترًا، لتكون منفذًا رئيسيًا يسهل حركة دخول وخروج المرضى وسيارات الإسعاف، نظرًا لوقوع واجهة المستشفى على شارع رئيسي ينتهي بمزلقان السكة الحديد، مما يعيق حركة المرور. 

 

ووجه المحافظ بمخاطبة الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لرفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات ضم المساحة المطلوبة، لما لها من أهمية كبيرة للمشروع.

محافظ سوهاج يوجه مسئولي شركة الكهرباء بسرعة نقل المحول الكهربائي القديم الخاص بالمستشفى

كما ناقش الاجتماع تطورات العمل في مستشفى دار السلام المركزي، حيث وجه المحافظ مسئولي شركة الكهرباء بسرعة نقل المحول الكهربائي القديم الخاص بالمستشفى، حتى تتمكن الشركة المنفذة من بدء أعمال "الباورهاوس"، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة العمل لتسليم المستشفى وفق الجدول الزمني المحدد في يوليو المقبل.

 

وشدد "سراج" على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء تلك المشروعات الخدمية التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، مع المتابعة الدورية لنسب التنفيذ، وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل.

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