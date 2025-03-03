منتخب الشباب بدون وديات دولية في معسكر مارس

منتخب الشباب، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب الشبب مواليد 2005، أن معسكر الفريق المقبل، المقرر انطلاقه يوم 13 مارس الجاري، لن يشهد مباريات ودية دولية

أوضح المصدر، أن اتحاد الكرة خاطب جميع المنتخبات التي تأهلت لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 سنة، من أجل خوض مباريات ودية مع المنتخب المصري قبل البطولة، إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن من هذه المنتخبات.

منتخب الشباب يخوض وديات محلية

أضاف المصدر، أنه بات من المؤكد أن يكون معسكر منتخب الشباب المقبل بدون مباريات ودية دولية، لذلك بدأ الجهاز الإداري لمنتخب الشباب البحث عن مباراتين وديتين مع أندية الدوري الممتاز ودوري المحترفين

موعد إنطلباق معسكر منتخب الشباب

حدّد الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 يوم 13 مارس الحالي موعدًا لإقامة معسكر الفريق بمركز المنتخبات الوطنية في إطار الاستعداد لخوض نهائيات بطولة أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين، ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبًا

جهاز منتخب الشباب، فيتو

32 لاعبا في معسكر منتخب الشباب

واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه على ضم 32 لاعبًا للمعسكر للمفاضلة بينهم بهدف اختيار أفضل العناصر وضمها لقائمة البطولة ويشهد المعسكر أيضًا ضم سبعة لاعبين من دوري القسم الأول (نايل) مواليد 2005، حيث أبدى نبيه اهتمامه بهم ويتابعهم منذ فترة مع أنديتهم، بالإضافة إلى لاعبين محترفين بأوروبا.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للشباب

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة صعبة تضم كلًا من: نيجيريا وجنوب أفريقيا والمغرب.

12 منتخبا تشارك في أمم إفريقيا للشباب

ويشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا التي تستضيفها كوت ديفوار 2025، منتخبات: (مصر - المغرب - نيجيريا - غانا - كوت ديفوار - جنوب أفريقيا - زامبيا - السنغال - سيراليون - تنزانيا - كينيا - الكونغو الديمقراطية - بجانب منتخب من وسط أفريقيا).

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