الإثنين 03 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يفتتح أول مصنع لإنتاج الأخشاب بقفط الصناعية (فيديو)

محافظ قنا يفتتح أول
محافظ قنا يفتتح أول مصنع لانتاج الأخشاب بقفط الصناعية

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مصنع إنتاج الأخشاب الأول من نوعه بمنطقة قفط الصناعية والذي يصدر إنتاجه لدولة الصين.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية لمركز قفط جنوب المحافظة والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا.

 يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى ووقعت في محافظة قنا العديد من المعارك التي ساهمت بشكل كبير في هزيمة الفرنسيين وانهيار الأسطول الحربي بنيل قرية البارود التابعة لمركز فقط جنوب المحافظة.

 

وكان الفرنسيين عندما دخلوا الصعيد لم يتوقعوا أن يقف لهم الصعيد بهذا الشكل وأن تكون هزيمتهم على أيديهم، خاصة أن الأعداد والتسليح في ذلك الوقت لم يكن متوقعا نهائيًا في هزيمة الأسطول الفرنسي.

احتفالات قنا القومى 

 يذكر أن محافظة قنا تحتفل بعيدها القومي في 3 مارس من كل عام تخليدا لذكرى الانتصار في ملحمة البارود عام 1799، حيث جرت معركة طاحنة بين أهالي القرية والجنود الفرنسيين انتصر فيها الأهالي على مدافع العدو الفرنسي وأجبروه على الانسحاب ونظرا لما قام به أبطال القرية فقد استحق أن يخلد ذلك اليوم وأن يكون عيدا قوميا لمحافظة قنا

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