خبراء يحذرون من ارتفاع أساليب استغلال مستخدمي نظام لينكس

حذر خبراء امن المعلومات من التزايد الملحوظ في استخدام المجرمين السيبرانيين لأساليب رفع مستوى الامتيازات واستغلال نقاط الضعف في الأنظمة الرقمية حيث يتواصل نمط الهجمات التي تستهدف أنظمة التشغيل، بما فيها نظام لينكس حيث تصدّرت هذه الهجمات على فئات البرمجيات الأخرى من حيث كونها الأهداف الرئيسية للمهاجمين.

فئات البرمجيات الأكثر استخداما

تصدرت أنظمة التشغيل قائمة فئات البرمجيات الأكثر استهدافًا عبر طرق الاستغلال المتاحة للعامة (بنسبة 57.5%)، تليها متصفحات الويب (5.4%) وتطبيقات مايكروسوفت أوفيس (2.7%).

وشهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد مستخدمي نظام لينكس الذين تعرضوا لطرق الاستغلال مقارنة بعام 2023. وفي الربع الأخير من عام 2024 تحديدًا، تجاوزت نسبة المستخدمين المتضررين ما كانت عليه في نفس الفترة من عام 2023 بمقدار 1.5 مرة.

تكشف قائمة الثغرات الأمنية، التي تُستغل باستمرار في هجمات التهديدات المتقدمة المستمرة، عن تحولات في أنماط البرمجيات التي يستهدفها المجرمون السيبرانيون حيث شهد عام 2024 عودة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس إلى قائمة البرمجيات العشر الأكثر عرضة للاستغلال، بعد التراجع الذي شهدته في 2023.

وللمرة الأولى، ظهرت الثغرات الأمنية في نظام تشغيل PAN-OS ضمن القائمة. كما برزت أنظمة الوصول عن بُعد، وحلول معالجة البيانات المؤسسية، مجددًا ضمن قائمة التطبيقات التي تعاني من نقاط ضعف أمنية.

وتؤكّد هذه البيانات على مشكلة بالغة الأهمية: التقاعس عن التثبيت الفوري للإصلاحات الأمنية للثغرات المكتشفة، والتي يسارع المخترقون إلى استغلالها حيث صرّح ألكسندر كوليسنيكوف، الخبير الأمني لدى كاسبرسكي قائلًا: «عند تحليل عام 2024، نلاحظ عدة اتجاهات محددة: ارتفاع ملموس في إجمالي عدد الثغرات الأمنية المسجلة، وتراجع في عدد طرق الاستغلال التجريبية، واستقرار في نسبة الثغرات التي صنفها المطورون على أنها حرجة.

تعقيد التهديدات السيبرانية

تعكس هذه التطورات تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية والحاجة المُلّحة لتبني آليات دفاعية استباقية للتفوق على المهاجمين وفقًا لتقرير MITRE ATT&C، بينما استقر عدد الثغرات الأمنية الحرجة في 2024 عند مستويات مماثلة لعام 2023، شهد إجمالي عدد الثغرات والتعرضات الشائعة المسجلة (CVEs) ارتفاعًا حادًا بنسبة 20% بين عامي 2023 و2024، حيث وصل من 25,011 إلى 29,976.

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