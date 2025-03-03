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محافظات

محافظ الإسكندرية يناقش مناطق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الإسكندرية
الإسكندرية

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اجتماعًا اليوم بمقر ديوان عام المحافظة لعرض المناطق المقترحة لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات التي تنفذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وصندوق التنمية الحضرية، يأتي هذا في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية.

 

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في البداية؛ ثمن محافظ الإسكندرية الجهد المبذول من جميع الجهات القائمة على تنفيذ مشروعات تنمية المناطق الحضرية، مؤكدًا أن هذا يتسق مع خطة الدولة وتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال تقديم أفضل الخدمات على كافة المستويات والوصول إلى رضا المواطن.

وخلال الاجتماع؛ أوضح محافظ الإسكندرية أنه تم اختيار منطقتي كرموز بحي غرب ومنطقة اللبان بحي الجمرك ليتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات بهما  وذلك وفقًا لأسس ومعايير واضحة حيث تخدم المشروعات أكبر قطاع ممكن من المواطنين مع مراعاة البعد الثقافي والسياحي للمناطق ومدى افتقار هذه المناطق للخدمات الأساسية ومدى تأثر المناطق بالتغييرات المناخية 

 لافتًا إلى أن أعمال التطوير في المنطقتين سيستفيد منها نحو ١٦٨ ألف مواطن من قاطني تلك المناطق كما أن المنطقتين تضمان مستشفيات متخصصة تخدم قطاع كبير من أهالي الإسكندرية،بالإضافة إلى أن المنطقتين تمثلان مناطق جذب سياحي حيث ان بهما العديد من المعالم السياحية والتاريخية، كما أن بهما أسواق ذات طابع حضاري وتاريخي تخدم قطاع كبير من المواطنين.


و أضاف الفريق أحمد خالد أن تطوير المنطقتين يأتي بالتزامن مع خطة المحافظة لتطوير منطقة وسط البلد والمناطق ذات الطابق الحضاري، وتشمل أعمال التطوير القطاعات الخدمية المختلفة من رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الطرق،وتطوير  المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات التي توفر حياة كريمة لقاطني تلك المناطق.


شهد الاجتماع؛ ممثلين عن صندوق التنمية الحضرية  و الهيئة العامة التخطيط والتنمية العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) وونائب المحافظ ورؤساء أحياء غرب والجمرك ورئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

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