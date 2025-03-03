اقبال أهالي الإسكندرية على شراء الكنافة والقطايف قبل الإفطار

مع قدوم شهر رمضان المبارك تعم الفرحة والبهجة بين جموع الشعب المصري فى كل مكان، ومع أيام رمضان الجميلة يزاد الطلب بين المواطنين لشراء الكميات من الكنافة والقطايف بمختلف الأطعمة وبرائحتها المميزة، والتي تُعد أحد أهم الطقوس والعادات التي ارتبطت بهذا الشهر الكريم.

وفى محافظة الإسكندرية يفترش الكثير من الباعة الشوادر الكبري فى مختلف المحلات التجارية والميادين العامة ووضع الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج الكنافة والقطايف وسط حالة من السعادة والبهجة تسيطر على المواطنين

وقال أشرف محمد أحد باعة الكنافة: إن شهر رمضان المبارك يشهد إقبالا من المواطنين على شراء الكنافة والقطايف بشكل كبير من أهالي المحافظة، سواء شراء الكنافة اليدوي أوالآلي على السواء.

وأضاف مصطفى محمد أحد البائعين، أن الكنافة والقطايف من المأكولات التي لها مذاق خاص لدى المواطنين وبالأخص على مائدة الإفطار كنوع من أنواع الفاكهة والحلويات التى يتذوقها الصائمين على مائدة الإفطار.

وأوضح، أن الاسعار هذا العام مناسبة لجميع المواطنين، مع ارتفاع ملحوظ فى أسعار الكنافة نظرا للخامات التى يتم استخدامها ويصل سعر الكنافة إلى ٣٦ جنيها للكيلو والقطايف ٣٦ جنيها للكيلو.

وأكد أن الإقبال على شراء الكنافة والقطايف خلال هذا الشهر يكون أكثر من باقى الشهور نظرا لأنه بهجة المواطنين احتفالا بهذا الشهر الكريم

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