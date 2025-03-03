الثلاثاء 04 مارس 2025
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اقتصاد

استمرار اختفاء سيارات سيات تاراكو من السوق المصري

سيارات
سيارات

سيارات سيات، يستمر اختفاء  سيارات سيات تاراكو من السوق المصري، منذ بداية العام الجاري 2025، دون معرفة الأسباب على الرغم من فتح الاستيراد، واستقرار سعر العملة بالسوق المصري خلال الفترات الماضية.

  أسعار سيارات سيات تاراكو 2024 بمصر 

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات سيات تاراكو خلال سبتمبر الماضي في آخر ظهور لها في السوق المصري وهي كالتالي:-

يصل سعر أول فئة اكسبريانس بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه.  

يصل سعر ثاني فئة FR بسعر 2 مليون و500 ألف جنيه. 

مواصفات محركات سيارات سيات تاراكو

حصلت سيارات سيات  علي بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر. 

كما تأتي بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات. ويمكنها التسارع الي 100 كم في 9.4 ثانية مع سرعة قصوى تبلغ 199 كم في الساعة، وتستهلك السيارة 7.3 لتر وقود لكل 100 كم.

يبلغ طول السيارة 4.735 مم والعرض 1.839 مم والارتفاع 1.674 مم ويبلغ وزن السيارة 1.638 كجم وسعة حقيبة خلفية تبلغ 700 لتر وقاعدة عجلات بطول 2790 مم وتأتي السيارة بخمسة مقاعد في الفئة الأولي و7 مقاعد في الفئات الثلاثة التالية. 

وسائل أمان سيات تاراكو

6  وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية وتعطيل تنشيط وسادة الراكب الامامي -  نظام مانع انغلاق الفرامل ABS -  نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD -  نظام مساعدة الفرامل BA -  نظام التحكم الديناميكي في الجر-  برنامج الثبات أثناء المنحنيات XDS -  نظام مراقبة ضغط الإطارات -  نظام التعرف على إرهاق السائق -  فرامل يد كهربائية – التحكم الإلكتروني في الثبات ESC – قفل تفاضلي الكتروني -  توجيه ديناميكي – تثبيت مقاعد الأطفال بالخلف – ايموبليزر – مصابيح ضباب أمامية وخلفية وانارة للمنعطفات – مثبت سرعة – فرامل يد للطواريء وأوتو هولد.

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أسعار سيارات سيات اسعار سيارات السوق المصرى العام الجاري 2025 خلال سبتمبر الماضى
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