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محافظات

احتفالا بعيد قنا القومي، افتتاح الوحدة البيطرية بقرية البراهمة (صور)

افتتاح الوحدة البيطرية
افتتاح الوحدة البيطرية بقرية البراهمة

 واصل الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، سلسلة افتتاحات المشروعات القومية، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بافتتاح الوحدة البيطرية بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط، وذلك في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم النائب محمد طايع، والنائبة ثناء الحساني، بالإضافة إلى الدكتور إبراهيم يوسف أبو السعود، مدير عام الطب البيطري، والدكتورة سمر عاطف، وكيل مديرية الصحة، والدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، فضلًا عن عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

الوحدة البيطرية بقرية البراهمة

 ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن الوحدة البيطرية بقرية البراهمة تضم 3159 رأسا من الماشية، وتقدم مختلف الخدمات البيطرية، بما في ذلك الرعاية الأولية، والعلاج، والتحصينات، والتلقيح الصناعي، والكشف بالسونار، والتأمين على الثروة الحيوانية، بما يسهم في تعزيز إنتاجيتها والحد من انتشار الأمراض الحيوانية.

وأضاف "عبدالحليم" أن تطوير الوحدات البيطرية، ومن بينها وحدة البراهمة، يأتي في إطار مشروع تعزيز المرونة المناخية، الذي يستهدف تحسين الخدمات البيطرية ورفع كفاءة المرافق الداعمة للثروة الحيوانية، بما يضمن استدامتها ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وفي ختام جولته، أشاد محافظ قنا بالدور الحيوي الذي تؤديه القيادات البيطرية، مؤكدًا أن جهودهم تسهم بشكل كبير في التصدي للأمراض الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

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الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا قرية البراهمه قفط قنا محافظ قنا مدينة قفط مركز قفط

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