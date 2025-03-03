محافظ قنا: مصر لن تنسى تضحيات أبناءها الشهداء (صور)

قدم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا التهنئة لأبناء المحافظة وقياداتها التنفيذية والأمنية، مؤكدًا أن الثالث من مارس يعد يوما تاريخيًا في سجل النضال الوطني، حيث تمكن أهالي قرية البارود من تحقيق انتصار بطولي على الأسطول الفرنسي، ما جعل هذا اليوم عيدًا قوميًا لمحافظة قنا.

وأضاف المحافظ أن مصر لن تنسى تضحيات أبنائها الشهداء الذين سطروا ملاحم الفداء بدمائهم الطاهرة، مشددًا على أن ذكراهم ستظل خالدة، فهم قدوة للأجيال في حب الوطن والعطاء، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لدورهم الوطني العظيم.

وأشار إلى أن محافظة قنا شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، إلى جانب المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والتي تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودفع جهود التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

وتم تخليد ذكرى شهداء موقعة البارود، أبطال المعركة التي جسدت شجاعة أبناء قنا في مواجهة الاحتلال الفرنسي عام 1799.

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