"القومي للترجمة" في ضيافة سفارة المكسيك لإطلاق المسابقة الثالثة لترجمة الأدب المكسيكي

التقت صباح اليوم الإثنين الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة مع سفيرة المكسيك بالقاهرة السيدة ليونورا رويدا بمقر السفارة لإطلاق النسخة الثالثة من مسابقة ترجمة الأدب المكسيكي بالتعاون مع سفارة المكسيك وهذا لمد جسور التواصل من خلال ترجمة ونقل ثقافة المكسيك إلى القارئ العربي.

الأدب المكسيكي



وقد تم توقيع الاتفاق على ترجمة رواية "كانيك" للكاتب إرميلو أبرو جوميز والتي نشرها صندوق الثقافة الاقتصادية بالمكسيك.

فى سياق آخر.. صدر مؤخرًا عن المركز القومي للترجمة كتاب: "تاريخ الشرق الأوسط الحديث" للمشاركة بالدورة الجديدة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

كتاب تاريخ الشرق الأوسط الحديث

وتأتي فى مقدمة الإصدار: أن كتاب تاريخ الشرق الأوسط الحديث يهدف إلى تقديم صورة مجملة لتاريخ الشرق الأوسط الحديث، من خلال نظرة بانورامية شائقة ومركزة تتخذ شكل الطابع الحكائي، والذي يُؤلّف بين عدد من الأحداث المتماثلة في خلفياتها السياسية والاجتماعية والدينية، ويربط بين الشخصيات وعلاقاتها المتعددة والمتداخلة، كما يدمج الماضي بالحاضر، ويلوح من بعيد إلى آفاق المستقبل، خاصةً فيما يخص السلام في الشرق الأوسط، والعلاقات العربية الأمريكية.

وتمتد نظرة الكتاب في المكان ابتداء من مصر في الغرب إلى إيران في الشرق، ومن تركيا شمالًا إلى شبه الجزيرة العربية جنوبًا، وفي الزمان من أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن الحادي والعشرين.

وما يميز هذه البانوراما التاريخية، إتاحة الفرصة للقارئ لإدراك الملامح العامة للفترات التاريخية، وعقد المقارنات بين البلاد المختلفة في الفترة الزمنية الواحدة، وتكوين فكرة عامة عن مجمل تاريخ المنطقة.

ويحاول المركز القومي للترجمة، من خلال ترجمته لهذا الكتاب، أن يقدم لقرائه الرؤية الغيرية أو الاستشراقية للشرق العربي والإسلامي كما عرضها بعض الكتّاب الغربيين؛ للاطلاع على تلك الرؤية ونقدها ومناقشتها، وفي الوقت نفسه التوقف أمام مسألة: كيف يرانا الآخر.

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