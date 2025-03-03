استقرار أسعار سيارات هافال خلال رمضان

سيارات هافا، استقرت أسعار سيارات هافال في السوق المصري خلال شهر مارس الجاري بدون أي تغيرات سعرية احتفالا بشهر رمضان المبارك.

أسعار سيارات هافال H6 HEV

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هافال كافه الموزعين والتجار بثبات أسعار سيارات هافال خلال شهر رمضان المبارك ونرصدها في التقرير التالي:

يصل سعر هافال H6 HEV بسعر مليون و795 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

أسعار هافال جوليان برو

هافال جوليان برو بسعر مليون و420 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

مواصفات محرك سيارات هافال جوليان برو الجديدة

حصلت سيارات هافال جوليان برو بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 148 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وناقل حركة 7 سرعات ثنائي القابض.

وتأتي السيارة بطول اجمالي 4,470 مم وعرض 1,898 مم وارتفاع بواقع 1,625 مم مع قاعدة عجلات بطول 2,700 مم وسعة تخزين بواقع 291 لتر الي 952 لتر. وتأتي السيارة بتعليق أمامي ماكفرسون وتعليق خلفي توريجن بيم مع توجيه EPS.

تجمع السيارة H6 HEV الهايبرد بين التصميم العصري والمزايا العملية، حيث تتميز بأبعاد قياسية تشمل طولًا كليًا يبلغ 4.683 مم، وعرضًا كليًا 1.886 مم، وارتفاعًا كليًا 1730 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2.738 مم، وسعة تخزين لصندوق الأمتعة تصل إلى 407 لتر، مما يجعلها مثالية للعائلات ومحبي السفر.

نظام الدفع في سيارات هافال H6 HEV الهايبرد

حصلت سيارات هافال علي محرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا في الوقت ذاته، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5.500-6.000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1.500-4.000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

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