مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الرابعة من شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025، تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل شهادة معاملة أطفال في السادسة مساءً عبر قناة cbc.

وبدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شهادة معاملة أطفال بقيام عطية الذي يقوم بدوره الفنان محمود حافظ، ومدير مكتب عبدالستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي بتحويل مكتب المحاماه لمزرعة حيوانات.

كما شهدت الحلقة تعنيف عبدالستار لابنته بعد أن وجد صديقها يقوم بتوصليها بدرجة نارية تحت منزلها، ويدخل في مشادات مع طلقيته مقبولة التي تلعب دورها الفنانة اسما إبراهيم.



ويدخل محمد هنيدي في خلاف مع سائق تاكسي عندما طلب منه أجرة 200 جنيه مقابل المشوار، وكان يعتقد عبد الستار أن الأجرة 10 جنيهات مقابل مشواره، وذلك بسبب الغيبوبة التي استمر فيها لمدة 20 عامًا.

ويبدأ عبد الستار في الوقوف بجانب نهي عابدين في قضية النصب التي تعرضت لها من قبل عمها الذي قام بسرقة عمارتهم السكنية.



وكانت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل شهادة معاملة أطفال الذي يقوم ببطولته الفنان محمد هنيدي قد بدأت بدخوله المستشفي ودخوله في غيبوبة.

وظهرت مقبولة التي تلعب دورها الفنانة سما ابراهيم وهي زوجة عبدالستار الذي يلعب دوره الفنان محمد هنيدي مع ابنتها وهي في سن 20 عامًا، وتقف أمام والدها بعد إفاقته من الغيبوبة.

قصة مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويقدم النجم محمد هنيدى شخصية جديدة ومختلفة ضمن أحداث مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذى يخوض به دراما رمضان 2025، حيث يقدم شخصية محامي يدخل في غيبوبة ويفيق منها بعد 20 عامًا ليجد تغيرات كثيرة حوله في المجتمع وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال



مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة محمد هنيدي ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز.

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