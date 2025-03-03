الإثنين 03 مارس 2025
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تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة “احمي نفسك الكترونيا” 

هاني عنتر الصابر
هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مسابقة ( احمي نفسك الكترونيا ) التي نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ على مستوى مدارس المديرية في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتنمية الوعي  بمخاطر التكنولوجيا.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا  و بإشراف سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية ونفذها الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الإجتماعية وأعضاء مكتب التوجيه بالمديرية.

جاء ترتيب مدارس المرحلة الإبتدائية بحصول عزبة حامد الإبتدائية بقنا على المركز الأول وعبد العزيز، القوصي بقوص مركز ثاني والنيل بدشنا مركز ثالث.

والمرحلة الإعدادية حصلت فيها قوص الإعدادية على المركز الأول ودشنا الإعدادية على المركز الثاني والزهراء الإعدادية بقفط على المركز الثالث.

بينما أسفرت منافسات المرحلة الثانوية عن فوز ابو مناع الثانوية بدشنا بالمركز الأول والبحري قمولا بنقادة المركز الثاني والشهداء بنات بقوص على المركز الثالث.

مساهمات المدارس المشاركة بقنا
وأثنى مدير تعليم قنا على مساهمات المدارس المشاركة في تفعيل المبادرة والأخصائيين المشاركين، وأشاد بالمدارس الفائزة وتميزها في تنظيم العديد من الفعاليات التي تمت ضمن برامج المبادرة  لتثقيف طلاب المدارس بقواعد وسبل حماية البيانات الشخصية والتعامل بحرص مع وسائل التواصل.

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