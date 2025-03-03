الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

بعد تمرده، ناد جديد يدخل في سباق التعاقد مع كيميش

كيميش، فيتو
كيميش، فيتو

أكدت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ قرر سحب عرضه لتجديد عقد لاعبه جوشوا كيميش، وذلك بسبب تأخره في حسم مستقبله مع الفريق.

ووفقًا لما ذكره الصحفي التركي أكرم كونور، أن نادي إنتر ميلان يخطط للتفاوض مع كيميش من أجل التعاقد معه خلال الصيف المقبل، في ظل كونه هدفًا لعدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت شبكة سكاي سبورت الألمانية قد أشارت إلى أن آرسنال أجرى محادثات مع ممثلي اللاعب تمهيدًا لضمه بصفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

 

وكان الجميع  ينتظر التوصل إلى اتفاق مع كيميش أيضًا الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2025، إلا أنّ المفاوضات تعثرت في الأيام الأخيرة.

توقعت إدارة بايرن أن يوافق كيميش على عرضها لتجديد العقد، لكن يبدو اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا  يبحث عن راتب مرتفع كغيره من النجوم الشباب في الفريق.

موقف بايرن ميونخ


موقف كيميش تسبب في حالة من الجدل داخل أروقة بايرن ميونخ، ما دفع المدير الرياضي ماكس إيبرل للرد، مشيرًا إلى أنه "بشكل عام، لا أحد فوق النادي".

وأضاف: "إذا قرر لاعب بشكل مختلف، فإنه يقرر بشكل مختل،. ثم تستمر الأمور في بايرن ميونخ".

وواصل: "كان هنا لاعبون رائعون في بايرن ميونخ واضطروا في نهاية المطاف للمغادرة، لأنهم لم يتمكنوا من الاتفاق وانتهت عقودهم، كل شيء يستمر في الحدوث".

واختتم: "هناك الكثير من التكهنات، لم أعلق أبدًا على الأمور المعلقة، لأن ذلك غير مناسب، نحن نتعامل مع بعضنا البعض باحترام كبير ونتحدث".

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جوشوا كيميش الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز بايرن ميونخ جوشوا نادي انتر ميلان

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