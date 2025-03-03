الإثنين 03 مارس 2025
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رياضة

رئيس اتحاد الطائرة يعلن دعمه لياسر إدريس وقائمته في انتخابات اللجنة الأولمبية

ياسر قمر مع قائمة
ياسر قمر مع قائمة ياسر إدريس

 أعلن المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، دعمه الكامل للمهندس ياسر إدريس وقائمته في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر إجراؤها يوم 25 أبريل المقبل.

وأكد المهندس ياسر قمر، أن القائمة التي تخوض انتخابات اللجنة الأولمبية تم اختيارها بعناية ودقة شديدة، بعد اجتماعات مكثفة مع المهندس ياسر إدريس وأعضاء القائمة، مشيرًا إلى أنها تضم كفاءات قادرة على تحقيق التطوير المنشود للرياضة المصرية.

 

ونفى رئيس اتحاد الكرة الطائرة الشائعات حول مقاطعته للانتخابات، مؤكدًا أنه من أوائل الداعمين لياسر إدريس والقائمة بالكامل، بعد  اختيارهم بشكل ديمقراطي دون أي ضغوط.

كما أشاد  ياسر قمر بالقائمة بالكامل، مؤكدًا مساندته لها في مواجهة أي محاولات لإحداث فتنة لأغراض شخصية.

وحرص ياسر قمر على التواجد مع القائمة أثناء تقديم أوراق الترشح، دعمًا لهم في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن برنامج ياسر إدريس يعتمد على استراتيجية تطويرية تهدف إلى تحقيق إنجازات رياضية عالمية، والاستعداد المبكر لدورة الألعاب الأولمبية بلوس أنجلوس 2028.

يُذكر أن  المهندس ياسر إدريس يخوض الانتخابات على منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وتضم قائمته نخبة من الشخصيات الرياضية والإدارية، من بينهم المستشار محمد مصطفى (النائب الأول)، الدكتور إسماعيل شاكر (النائب الثاني)، اللواء حازم حسني (السكرتير العام)، ومحمد مطيع (السكرتير العام المساعد).

كما يترشح اللواء شريف القماطي على منصب أمين الصندوق، إلى جانب عدد من المرشحين لمنصب العضوية، منهم محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن طارق السعيد، الكابتن أيمن علي، واللواء مجدي اللوزي.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، قد أعلن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة الجديد اعتبارًا من يوم السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة الموافق 7 مارس 2024.

يُذكر أن انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية سيحق فيها التصويت لـ 31 صوتًا، موزعة بين 30 اتحادًا أولمبيًا، إلى جانب صوت البرلمانية آية مدني، العضو الدائم في اللجنة الأولمبية الدولية.

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الأولمبية ياسر قمر الكرة الطائرة ياسر إدريس

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