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خارج الحدود

الرئيس اللبناني يغادر إلى السعودية في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه

جوزف عون الرئيس
جوزف عون الرئيس اللبناني، فيتو

توجه الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الإثنين إلى السعودية في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه.

الرئيس اللبناني يتوجه إلى السعودية في أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه


وذكرت  الوكالة الوطنية للإعلام، أن  عون غادر  اليوم مطار رفيق الحريري الدولي متوجها إلى الرياض، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

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أول جولة خارجية منذ توليه منصبه، الرئيس اللبناني يتوجه إلى السعودية غدا

ورافق الرئيس اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على أن ينضم إلى الوفد في الرياض سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية فوزي كبارة.

العلاقات السعودية اللبنانية 

وكان عون أعلن بعد يومين على انتخابه أن السعودية ستشكل وجهته الخارجية الأولى، إثر تلقيه دعوة لزيارتها خلال اتصال هاتفي أجراه به ولي العهد محمد بن سلمان، انطلاقا من دورها "التاريخي" في دعم لبنان وتأكيدا "لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نوه عون  بـ"العلاقة القديمة" بين البلدين.

وقال "آمل وأنتظر من السعودية وخصوصا ولي العهد أن نصوب العلاقة لمصلحة البلدين، ونزيل كل العوائق التي كانت في الماضي القريب، حتى نبني العلاقات الاقتصادية والطبيعية بيننا، ويعود السعوديون إلى بلدهم الثاني لبنان".

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السعودية الرئيس اللبناني الرياض ولي العهد السعودي

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