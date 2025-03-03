سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر الأرز اليوم، شهد سعر الأرز استقرارا ملحوظا خلال شهر رمضان، ويعتبر الأرز من أهم الاطباق الرئيسية على السفرة خلال الشهر الكريم، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة ملحوظة فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

سعر الأرز اليوم الإثنين

وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا اليوم الإثنين 3 مارس 2025 وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور.



سعر كيلو الأرز اليوم



وتتراوح أسعار الأرز بين 26 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

أسعار الأرز اليوم

تراوح سعر طن الأرز الشعير الرفيع بين 16800-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر طن الشعير العريض بين 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز

الأرز اليوم

أرز مصري كم “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها.

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

أسعار الأرز

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

أسعار الأرز

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال الفترة الحالية، ولن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، ، وحاليا لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

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