الأحد 02 مارس 2025
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اقتصاد

سعر كيلو الأرز فى ثانى أيام رمضان بالسوق المحلى

سعر الارز، فيتو
سعر الارز، فيتو

أسعار الأرز اليوم،  مع بداية أيام الشهر الكريم،  تشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا،  وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان


 سعر كيلو الأرز اليوم الاحد 
وطرحت العديد من الشركات المنتجة للأرز  عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بداية من 26، 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

انخفاض أسعار الأرز في رمضان 

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، نفيا وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك. وأشار إلى انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية.

وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

سعر الأرز

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجه إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

 

 

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