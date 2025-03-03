الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

وزير الكهرباء: إضافة 2 جيجا وات جديدة لمواجهة زيادة الأحمال فى صيف 2025

وزير الكهرباء، فيتو
وزير الكهرباء، فيتو

 قال المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء، إن الفترة الماضية شهدت تنسيقا بين وزارتى الكهرباء والبترول بشكل جيد فى ملفات توفير الوقود والاستكشاف لمناطق توليد الطاقة المتجددة، مشيرا إلى الاتفاق مع المستثمرين على المناطق التى تم التوافق عليها.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

 جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، لمناقشة جدول عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب بشأن ملف الطاقة المتجددة وهي طلب النائب مجد الدين بركات، بشأن استغلال وادى السيليكون المصري، وطلب النائبة سماء سليمان بشأن الإجراءات الحكومية لمواجهة التحديات في قطاع الطاقة والكهرباء، وطلب النائب محمد عزمي، بشأن خطتها الاستراتيجية المتعلقة باستدامة توفير الطاقة الكهربائية وتعظيم استغلال الموارد الطبيعية ودور القطاع الخاص في ظل خطط الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الطاقي، بالإضافة إلى تقرير لجنة الطاقة والبيئة ودراسة بعنوان “آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية”.

 

كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة

 وأضاف عصمت، أن كميات الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة، تعد مكلفة ولكنها تتميز بأنها نظيفة.

 

استعدادات الكهرباء لصيف 2025

 وتابع وزير الكهرباء: نستعد لصيف 2025، بإضافة 2 جيجا وات جديدة، لمواجهة الأحمال المتزايدة، مشيرا إلى أن الأحمال تزيد بدرجة غير مسبوقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الاجراءات الحكومية الانبعاثات الكربونية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الطاقة الكهربائية الطاقة الحرارية

مواد متعلقة

نائب أمام الشيوخ يطالب بتنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الضارة

الشيوخ يبدأ مناقشة دراسة بشأن عمل محطات الطاقة الحرارية الجوفية

ماذا طالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية؟

وكيلة الشيوخ تدعو لتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية

ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، أحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

أستاذ بالقومي للبحوث يوضح تأثير الصيام على مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم (فيديو)

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

الشيوخ يعلن وفاة النائب حاتم حشمت ويقف دقيقة حداد

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

الأهلي يعتزم الموافقة على طلب خاص لـ كولر

التعليم تتخذ خطوات حازمة للقضاء على التنمر في المدارس

منوعات

المزيد

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 رسائل هامة من الإفتاء إلى الموظفين والعمال بشأن الصيام في رمضان

ليس التوراة والإنجيل، الشعراوي يوضح معنى «ويعلمه الكتاب» بسورة آل عمران (فيديو)

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية