الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

حجز السائق المتسبب في مصرع قائد دراجة نارية بالدقي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع سائق في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

 

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما تحفظت على السيارة والدراجة النارية لكشف كواليس الحادث وصرحت بدفن جثمان المتوفى، كما امرت بحجز السائق ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات.

 

تصادم سائق سيارة ودراجة نارية


تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة القسم.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكي ودراجة نارية موتوسيكل مما تسبب في وفاة سائق، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


وتحفظت الشرطة على السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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