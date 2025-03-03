الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

مصرع شخص في حادث تصادم بالدقي

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقى شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى الطريق بمنطقة الدقي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

حادث الدقي اليوم 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوجود مصادمة ومصابين أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين تصادم سيارة بموتوسيكل مما أسفر عن مصرع شخص وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مره اخرى.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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