وكيلة الرياضة بالإسكندرية تتفقد فروع مديرية الشباب

قامت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية بجولة تفقدية بالإدارات وفروع مديرية الشباب لتهنئة العاملين بحلول شهر رمضان المبارك والإطلاع على آخر المستجدات، وسير العمل داخل ديوان عام المديرية.

واختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فعاليات البرنامج القومي للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني تحت شعار "شباب واعي"، وذلك بمركز شباب الأنفوشي في محافظة الإسكندرية.

وشارك في الفعاليات 100 من القيادات الشبابية بالمحافظة، بحضور عدد من المسؤولين، من بينهم الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني، والأستاذة رحاب الزميتي، وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وشهد البرنامج، الذي استمر على مدار يومين، محاضرات تثقيفية قدمها نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتورة رحاب عبد المنعم، أستاذ النظم والمعلومات بجامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عادل إسماعيل، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح.

وتضمنت المحاضرات مناقشة مفهوم الإدمان الإلكتروني، أنواعه، وآثاره على الشباب والأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى استراتيجيات الوقاية والتعافي منه.

ويأتي هذا البرنامج ضمن المرحلة الثانية التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في سبع محافظات، هي: الجيزة، الإسكندرية، الغربية، شمال سيناء، السويس، الفيوم، والأقصر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية للمواطن المصري، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة تحديات العصر.

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