حرب الدوائر الثلاث

أؤكدُ أنَّ حكومةَ اليميْنِ المتطرِّفِ الإسرائيليَّةَ بزعامةِ بنياميْنِ نتنياهُو لا تعرِفُ السلامَ، وأنَّ عقيدتَها غيْرَ المُعلَنَةِ تهدِفُ لفتْحِ جبهَاتِ قتاَلٍ جديدَةٍ، والتوسُّعِ والاستيْلاءِ علَى أرْضٍ عربية جديدَةٍ علَى حسابِ دوَلِ الجوار، فِي ظلِّ مساندة ودعْمِ علني غيْرِ محدوَدِ توفِّرُهُ الإدَارةُ الأمريكيَّةُ الجديْدَةُ بزعامة ترامب لتل أبيْب.

ففِي تطوُّرٍ يعكِسُ النيَّةَ المستقبليَّةَ لحكومَةِ نتنياهُو، خرجَ وزيْرُ الحَرْبِ الإسرائيلي يسرائيل كاتس منذُ أيَّاْمٍ مؤكدًا علنًا، أنَّ جيشَ الإسرائيلي لن ينسحِب مِن محورِ فيلادلفيَا الفاصِل بين مصر وقطاَع غزة، وأنَّهُم سيبقوْنَ بالمنطقَةِ العازلَةِ فِي لبناَنَ دوْنَ سقْفٍ زمنِيٍّ، وسيواصِلوْنَ السيْطَرَةَ علَى جبَلِ الشيْخِ وكامِلِ منطقَةِ الجولاَنِ السوريَّةِ لأجْلٍ غيْرِ مُسمَّى، بموجِبِ ضوْءٍ أخضَرَ تلقَّتْهُ تلُّ أبيْبَ مِنْ واشنطُنَ، لضماَنِ استمْراَرِ تلكَ المناطِقِ منزوعَةِ السِّلاَحِ.

ورغْمَ إجماَعِ المحلِّليْنَ علَى استفزاَزيَّةِ تصريْحاَتِ الوزيْرِ الإسرائيلي، التي تعكِسُ خرْقًا صريْحًا لبنوْدِ المرحلَةِ الأولَى مِنْ اتفاَقِ الهُدنَةِ فِي غزَّةَ، وضرْبًا لاتفاَقِ التفاهُمِ الموقع مع لبنان، وخرْقًا لاتفاَقِ فصْلِ القوَّاَتِ الموقَّعَ مع سوريا قبل نحو 50 عام، إلَّا أنَّني لا أرَى فِي التصريْحِ غرَاَبَةً، ويعكِسُ سلوُكًا متوقَّعًا لحكومَةِ نتنياهُو، فِي ظلِّ عقيدَةِ حرْبِ الدوائِرِ الثلَاثِ الكارثيَّةِ التي أقرَّتْهَا إسرائيل مؤخرا.

الثاَبِتُ أنَّ إسرائيْلَ لا تريْدُ وتتلاشَى الدخوُلَ فِي حرْبٍ معَ القاهِرَةِ، غيْرَ أنَّ عقيدَتَهَا الحربيَّةَ الجديْدَةَ التي بدأَتْ تطبيقَها بالفعلِ، ترمِي إلَى فرْضِ مناطِقَ منزوعَةِ السِّلاَحِ جبرًا فِي كامِلِ قطاَعِ غزَّةَ، والجنُوبِ اللبناَنِيِّ، وكامِلِ جنُوبِ سوريَا مِنْ دمشْقَ وحتَّى الجولاَنِ، وهي العقيدةُ التي تفرضُ على كلِ دول المواجهة مع إسرائيِل ضرورةَ التحرك سياسيًا وعسكريًا بموجبها.

اللافت أنه رغْمَ اختلاَفِ القواَعِدِ التي وضعَتْهَا تلُّ أبيْبَ للتعاَملِ معَ كُلِّ جبهَةٍ مِنَ الجبهاَتِ الثلَاثِ، إلَّا أنَّ القاسِمَ المشترَكَ بينهَا يكْمُنُ فِي فكْرَةِ الدوائِرِ الثلَاثِ، التي تفرِضُ إقاَمةَ مناطقَ عميقَةٍ منزوعَةِ السِّلاَحِ، وفرْضَ حزاَمٍ أمنِيٍّ قوِيٍّ علَى طُولِ الحدوُدِ معَ تلكَ الجبهاَتِ، ووضْعَ خطوط دفاَعٍ محكَمٍة بالمناطقَ الحدوُديَّةِ معَ تلكَ الدوَلِ بداخِلِ إسرائيْلَ، وهُوَ مَا بدأَتْ فِي تنفيذِه بشكْلٍ فعْلِيٍّ.

ففِي الدائرَةِ الأولَى فِي غزَّةَ، بدأَتْ إسرائيْلُ فِي تعزيْزِ كُلِّ القواَعِدِ العسكريَّةِ التي اقتحمتْهَا حماَسُ فِي السابِعِ مِنْ أكتوبَرَ مِنَ العاَمِ الماَضي، وشرعَتْ فِي إنشاَءِ قواَعِدَ عسكريَّةٍ جديْدَةٍ فِي الداخِلِ، وأقاَمَتْ حزاَمًا أمنِيًّا بداخِلِ القطاَعِ يمتدُّ بعرضِ كيلُو متْرٍين بطُولِ الحدوُدِ، وربطَ كُلَّ التفاهُماَتِ المتعلِّقَةِ باليوْمِ التاَلِي لنهايَةِ الحرْبِ بضروُرَةِ تحويْلِ غزَّةَ لمنطقَةٍ منزوعَةِ السِّلاَحِ.

وفِي الدائرَةِ الثاَنيَةِ علَى الحدوُدِ معَ سوريَا، خرقتْ إسرائيْلُ اتفاَقَ فصْلِ القوَّاَتِ الموقَّعَ عاَمَ 1974، وتوغَّلَتْ لمسافَةٍ تقترِبُ نحْوَ 22 كيلو مترًا مِنَ العاصمَةِ دمشْقَ، بعدَ أنِ احتلَّتْ كامِلَ منطقَةِ الجولاَنِ، وسيطَرَتْ علَى كُلِّ قمَمِ جبَلِ الشيْخِ الاستراتيجيَّةِ، وشرعَتْ فِي إنشاَءِ 9 قواَعِدَ عسكريَّةٍ، فضلًا عنْ حزاَمٍ أمنِيٍّ يمتدُّ لأكثَرَ مِنْ 400 كيلُو متْرٍ، عزَّزَتْهُ بحفْرِ قناَةٍ تمتدُّ علَى طُولِ الحدوُدِ، وجداَرٍ أمنِيٍّ مزوَّدٍ بأجهزَةٍ الكترونيَّةٍ، وتعزيْزَاتٍ عسكريَّةٍ تمتدُّ مِنْ دمشْقَ إلَى الحدوُدِ معَ الأردُنِ.

وفِي الدائرَةِ الثاَلثَةِ علَى الحدوُدِ معَ لبناَنَ، التي احتفظَتْ إسرائيْلُ بداخِلِهَا بخمسَةِ مواقِعَ عسكريَّةٍ استراتيجيَّةٍ جميعُهَا تقَعُ علَى رؤُوسِ الجباَلِ والتلاَلِ، قاَمَ الجيْشُ الإسرائيليُّ بتغيْيرِ كُلِّ الهياكِلِ الدفاَعيَّةِ داخِلَ منطقَةِ الجليْلِ الأعلَى، وحشَدَ قواَت عزَّزَتها بحزاَمٍ أمنِيٍّ، وحفْرِت قناَةٍ عميقَةٍ تمتدُّ علَى طُولِ الحدوُدِ، وسَطَ إصرَاَرٍ علَى جعْلِ الجنُوبِ اللبناَنِيِّ منزوع السلاح مِنْ نهْرِ الليطاَنِي وحتَّى الحدوُدِ مع فلسطين المحتلِة.

الواقع الإسرائيلي الجديد يفرض على العرب ضرورة التحرك سياسيًا وعسكريًا بشكل مختلف قبل أن تحلُ الكارثة، لا سيما أنَّ خطة حرْبَ الدوائِرِ الثلَاثِ التي أقرَّتْهَا تل أبيب تهدف لإعَاَدَةِ سينَارْيُو قدِيْمٍ يتمُّ تنفيذُهُ بشكْلٍ مرحلِيٍّ بمباركة أمريكية، لفرض واقع توسعي استيطاني إسرائيلي على أرضِ عربيةِ جديدةِ.. ولله الأمر من قبل ومن بعد.. وكفى.

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