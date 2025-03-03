أحداث نارية في الحلقة الثالثة من مسلسل "فهد البطل"

مسلسل فهد البطل الحلقة 2، شهدت الحلقة الثانية من مسلسل «فهد البطل» بطولة الفنان أحمد العوضي التي عرضت عبر شاشة ON ومنصة watch it، الكثير من الأحداث المشوقة، خاصة عندما انتهت الحلقة بلقاء فهد البطل وتوفيق التمساح.

مسلسل فهد البطل، يكشف عن كواليس وتفاصيل الصراع الذي ينشأ بين فهد البطل وتوفيق التمساح، الأمر الذي يزيد من عناصر التشويق في الحلقة الثانية خاصة عندما ينتهي بلقائهما.

في هذا السياق، فإن الحلقة الثالثة، المقرر عرضها الليلة، ستشهد أحداث نارية، حيث يقدم العوضي مفاجآت كعادته.

بدأت أحداث الحلقة 2 لمسلسل فهد البطل، بعودة إلى حياة فهد «أحمد العوضي» في الماضي، حيث يتذكر خلال تواجده بالسجن تفاصيل الغدر بوالده حماد بمشاركة عمه غلاب «أحمد عبد العزيز» وتوفيق التمساح «محمود البزاوي».

وفي الماضي، يظهر حماد في الصعيد، ويتعرض منزلهم لهجوم من قبل رجال توفيق التمساح نتيجة لغيرة غلام من حماد، ويستمر تبادل إطلاق النيران في منزل حماد بوجود غلاب حتى تنفذ خزينته، ويقرر غلاب قتل حماد، ويحاول حماية أولاده بوضعهم في سرداب ليشاهد فهد الغدر بوالده حماد وقتل عمه لوالده، وعندما يخرجون من السرداب يجدون حماد سائلا في دمائه.

ويخرج فهد البطل «أحمد العوضي» من السجن بعد قضاء فترة عقوبته، ليساعده ريكو «عصام السقا» على الحصول على عمل في منطقة شق التعبان، ليلتقى بتوفيق التمساح، الأمر الذي يثير الخوف على ملامحه، مما يزيد التساؤلات حول مصير فهد البطل والتمساح بعد لقائهما.

مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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