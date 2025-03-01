تقارير: جيش الاحتلال ينسحب من قرى في سوريا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من قرى في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بعد ساعات من تمركزه بين قريتي جملة وصيصون بجنوب سوريا.

جيش الاحتلال ينسحب من قرى جنوب سوريا



وأفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية انسحبت من القريتين عبر الطريق ذاته الذي دخلت منه، وهو الطريق الذي يربط بين هضبة الجولان المحتل وقرية جملة.

وقال شهود عيان من قرية معرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت القرية ليلة الخميس، قادمة من ثكنة الجزيرة الواقعة على أطرافها، والتي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية منذ سقوط النظام السوري.

وبحسب الأهالي، نفذت القوات عمليات تفتيش في أكثر من عشرة منازل، وصادرت أسلحة فردية، كما اعتقلت شابا وأجبرته على الكشف عن موقع سلاح آخر تمت مصادرته قبل إطلاق سراحه.

وأشار السكان إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات ينفذ عمليات دخول متكررة إلى القرية، غالبًا خلال الليل ودون سابق إنذار.

وفي سياق متصل، أفادت الشبكة ذاتها بأن قوة عسكرية إسرائيلية توغلت في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، مصحوبة بسيارات وعربات عسكرية، وقامت بجمع استبيانات من الأهالي.

وأشارت إلى أن القوة انسحبت بعد نشوب اشتباكات مع السكان في الحي الجنوبي من البلدة، حيث أطلق الجنود النار في الهواء قبل مغادرتهم.

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