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ثقافة وفنون

قناة مصر قرآن كريم تحيي غدا ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

فضيلة الشيخ عبد الباسط
فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فيتو

تحيي قناة مصر قرآن كريم، غدا الأربعاء، ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، التي توافق الأول من يناير كل عام.

وأعلنت قناة مصر قرآن كريم، إذاعة عدد من التلاوات المرتلة والمجودة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، غدا، على النحو التالي:

 

- تلاوة مرتلة للجزء الأول من الآية (١) سورة الفاتحة إلى الآية (١٤١) سورة البقرة.

- تلاوة مجودة سورة البقرة من الآية  60 إلى الآية  91.

- تلاوة مجودة سورة الأنعام من الآية  115 إلى الآية  122.

- تلاوة مرتلة للجزء السادس  من الآية (١٤٨) سورة النساء إلى الآية (٨١) سورة المائدة. - - تلاوة مرتلة سورة فصلت والشورى من الآية  1 إلى الآية 53.

- تلاوة مجود سورة البقرة  من الآية ١٢٤ إلى الآية ١٣١.

- تلاوة مجود سورة آل عمران من الآية 1 إلى الآية 51.

- تلاوة مرتلة للجزء السابع  من مصحف أعلام القراء.

- تلاوة مجود  سورتي النمل والقصص من الآية  82 إلى الآية 11.

- تلاوة مجود سورة طه من الآية 25 إلى الآية 35.

- تلاوة مرتلة للجزء الحادي عشر  من الآية (٩٣) سورة التوبة إلى الآية (٥) سورة هود.

- تلاوة مرتلة للجزء السادس عشر من الآية (٧٥) سورة الكهف إلى الآية (١٣٥) سورة طه.

 

ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

 

وتحل في الأول من يناير كل عام، ذكرى ميلاد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، صاحب الحنجرة الذهبية، أحد أهم وأشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى، وأول نقيب لقراء مصر سنة 1984، والذي لقب بالصوت الملائكى، وصوت مكة.

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