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حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل بتهمة سرقة السيارات في عين شمس

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن 3 سنوات لعاطل متهم بسرقة سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة عين شمس.

بداية القضية كانت عندما تلقى رجال المباحث فى فى قسم شرطة عين شمس، بلاغين عن سرقة سيارتين باسلوب المفتاح المصطنع.. تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض البلاغين، وتوصلت التحريات إلى أن وراء سرقة السياراتين المشار إليهام، عاطل فى العقد الرابع من العمر، وأنه استخدم اسلوب المفتاح المصطنع فى سرقة السيارتين.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب واقعتى سرقة السيارتين، وعثر بحوزته على الأدوات التى استخدمها فى الجريميتن، وأرشد عن مكان السيارتين المسروقتين.. تحرر المحضر اللازم ضد المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات فأصدرت حمها المتقدم.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عين شمس النيابة العامة

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