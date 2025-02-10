تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في مدينة نصر

قرر قاضي بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بمدينة نصر، 15 يوما على ذمة التحقيق.



تعود البداية عندما تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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