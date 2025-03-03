الإثنين 03 مارس 2025
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حوادث

إحالة عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية مسروقة بحدائق القبة للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت نيابة حدائق القبة باحالة عاطل، في اتهامه بحيازة أسلحة نارية مسروقة وعرضها للبيع بدائرة قسم شرطة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط عاطل له معلومات جنائية، أثناء قيامه بعرض أسلحة نارية للبيع بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وعُثر بحوزة المتهم على بندقية خرطوش، مسدس، طبنجة صوت، وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة.

وبمواجهة المتهم اعترف بسرقتها من منزل مقاول (له معلومات جنائية) تم ضبطه في وقت لاحق، وأقر بحيازته للأسلحة النارية بغرض بيعها.


وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي قررت احالة المتهم للمحاكمة.

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النيابة العامة نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة

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