الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

ضبط 162 متهما بحوزتهم 451 قطعة سلاح ناري وأبيض بالمحافظات

أسلحة نارية
أسلحة نارية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 162 متهمًا بحوزتهم 451 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "6 بنادق آلية، 17 بندقية خرطوش، و6 طبنجات، و143 فردًا محليًّا، و278 قطعة سلاح أبيض".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، واستمرار الحملات الأمنية، حيث يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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