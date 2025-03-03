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حوادث

تجديد حبس 4 عمال بتهمة احتجاز زميلهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

تجديد حبس متهم، فيتو
تجديد حبس متهم، فيتو

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام حبس 4 عمال بتهمة احتجاز زميلهم وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

وكان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من بعض الأهالى باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم.  

وعلى الفور تم الانتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط (4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ) لقيامهم باحتجاز (عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) داخل الشقة وتقييده بالحبال.

وعثر بحوزتهم على (١١ إيصالا على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل).

وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة اقتراضه مبلغ مالى من اثنين من المتهمين ولدى تعثره في السداد استدرجاه للشقة محل البلاغ (مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين) بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما باحتجازه والتعدي عليه بمساعدة باقي المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 

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محكمة جنح السلام قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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