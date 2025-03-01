السبت 01 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس 4 عمال بتهمة احتجاز زميلهم وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالسلام

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة السلام بحبس 4 عمال بتهمة احتجاز زميلهم وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، 4 أيام علي ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من بعض الأهالى باحتجاز عامل بإحدى الشقق بدائرة القسم.  
 

وعلى الفور تم الانتقال وبالفحص أمكن تحديد وضبط (4 عمال - مقيمين بالشقة محل البلاغ) لقيامهم باحتجاز (عامل - مقيم بمحافظة سوهاج) داخل الشقة وتقييده بالحبال.
 

وعثر بحوزتهم على (١١ إيصالا على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه - سلاح أبيض – حبل).


وبسؤال المجنى عليه قرر بسابقة اقتراضه مبلغ مالى من إثنين من المتهمين ولدى تعثره فى السداد استدرجاه للشقة محل البلاغ (مستأجرة بمعرفة أحد المتهمين) بدعوى إنهاء الخلافات المالية وفور وصوله قاما باحتجازه والتعدى عليه  بمساعدة باقى المتهمين وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة المضبوطة.

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهم تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة السلام قسم شرطة السلام ثان مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2025، محاولة خطف ابن مصطفى شعبان في "حكيم باشا"

الأمم المتحدة تنتقد دعوة ترامب إلى احتجاز 30 ألف مهاجر غير شرعي في جوانتانامو

أول تعليق من النرويج بشأن احتجاز طاقم السفينة الروسية في أوسلو
ads

الأكثر قراءة

المواعيد الجديدة لعمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان

4 توجيهات عاجلة من الكهرباء بشأن انقطاع التيار خلال شهر رمضان

ارتفاع حذر لأسعار الذهب وهذا العيار يصل لـ 4627 جنيها

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل معاوية اليوم السبت

هل صلاة التراويح واجبة أم مستحبة؟ عضو بالأزهر للفتوى الإلكترونية يجيب (فيديو)

سيدة تنهي حياة زوجها في أول ساعات رمضان بالغربية

ممدوح عباس يوجه رسالة لأبو ريدة: الزمالك سيستكمل الدوري بالفريق الأول

زيلينسكي يصدر بيانا يعبر فيه عن امتنانه لأمريكا وترامب والكونجرس

منوعات

المزيد

تزايد جرائم العنف في محطات القطارات خلال 2024 بألمانيا

عودة "القنادس" تثير مخاوف المزارعين في بريطانيا

إيلون ماسك يصبح أبا للمرة الـ14 (صور)

لأول مرة منذ 230 عاما، إعادة بناء وجه موزارت تكشف ملامحه الغامضة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض في أول أيام رمضان

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم السبت في الأسواق

مع أول أيام رمضان، سعر السكر اليوم السبت 1 مارس 2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 مارس 2025

المزيد

انفوجراف

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لهذا العام وتحسم موقف إخراجها نقودًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يوضح المفهوم الصحيح للصيام (فيديو)

هبة عوف: طلاسم مسلسل "المداح" قد تكون مؤذية إن كانت حقيقية والسحر مذكور في القرآن

اعرف دار الإفتاء قدرت قيمة زكاة الفطر إزاي بطريقة سهلة

المزيد
الجريدة الرسمية