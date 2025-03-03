رئيس مدينة قوص بقنا يتابع أعمال رفع كفاءة منظومة إنارة الشوارع

كلف رئيس مدينة قوص بمحافظة قنا حسين الزمقان فراج الوحش نائب رئيس المركز بالإشراف على أعمال رفع كفاءة منظومة الإنارة بعدد من شوارع المدينة، لرفع معدلات الطمأنينة وتعزيز الشعور بالأمان لاسيما في ظل الأجواء الإيمانية التي يشهدها الشهر الكريم.

منظومة الإضاءة بشوارع التوهة

اشار نائب رئيس المركز فراج الوحش أن الحملة استهدفت رفع كفاءة منظومة الإضاءة بشوارع التوهة والطواب ومحيط مؤسسة المهندس محمد محمود وشارع طراد النيل، وذلك بالتزامن مع اعمال الرصف وتركيب البلدورات التي يجري تنفيذها لاجل اكتمال الصورة الجمالية بجميع شوارع وميادين المدينة.

مستوى الرؤية الليلة

وأضاف نائب رئيس المركز أن هناك توجيهات لرئيس المركز حسين الزمقان بمراجعة منظومة الإنارة بكافة نجوع القرى والأحياء لاسيما الشوارع الرئيسة والفرعية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية بهدف تحسين مستوى الرؤية الليلة وبث أجواء مطمئنة للمواطنين، وكذا الحد من وقوع حوداث خاصة بمداخل القري المتاخمة للطرق السريعة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.