الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

محافظ قنا يقود جولة ميدانية لمتابعة الخدمات ويوجه برفع كفاءة أعمال التجميل والنظافة

قنا،فيتو
قنا،فيتو

 

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الحالة العامة بشوارع مدينة قنا، والوقوف على أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، ومحمد حلمي، رئيس مركز ومدينة قنا، والعميد تامر النجار، مدير مباحث التموين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شكاوى المواطنين قاطني العمارات

طفح في بيارات الصرف الصحي

وخلال جولته، استمع محافظ قنا إلى شكاوى المواطنين   بشارع الجوازات بمنطقة الشئون، حيث أجرى معهم حوارًا وديًا أكد خلاله حرصه على تلبية مطالبهم وتحسين مستوى الخدمات، وخلال تفقده للموقع، فوجئ بوجود طفح في بيارات الصرف الصحي، وعلى الفور وجه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، سرعة الدفع بسيارات الكسح لحل المشكلة، مع التأكيد على تنفيذ أعمال التنظيف الدوري والصيانة العاجلة للبيارات لمنع تكرار الأزمة.

كما تابع محافظ قنا، جولته بمنطقة شارع المعتقل بالشئون، حيث تفقد أعمال تسيير الحركة المرورية وإنارة أعمدة الشوارع لتحسين مستوى الخدمات لسكان المنطقة، وشدد على ضرورة رفع كفاءة عدد من المحاور والميادين والطرق الرئيسية بمدينة قنا، لتحقيق السيولة المرورية وربط كافة مناطق المدينة ببعضها البعض، بالإضافة إلى الاستماع إلى مقترحات المواطنين بشأن إنشاء محاور جديدة تسهم في تسهيل حركة دخول وخروج السيارات من المدينة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال جولته أن المحافظة مستمرة في جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المرافق العامة، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية تليق بأبناء قنا.

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