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سياسة

الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الشمس بسبب مخالفتها لضوابط البرامج الدينية

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

 قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استدعاء الممثل القانوني لقناة «الشمس» الفضائية، لعقد جلسة استماع بشأن ما تم رصده من مخالفات للضوابط والمعايير الخاصة بالبرامج الدينية، خلال حلقة برنـــامج «نور الشمس» المذاعة بتــاريخ 1 مارس الجاري، والذي يقدمه الإعلامي علاء بسيوني، وذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد.

البرامج الرياضية 

وكان  المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وافق على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، والتي جاء فيها:

١- بمناسبة شهر رمضان المبارك، وخلال الشهر الفضيل فقط، يسمح للقنوات الرياضية والقنوات العامة بمد البث المباشر للبرامج الرياضية في الأيام التي تقام فيها المباريات الرسمية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية والمباريات التي يشارك فيها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وذلك على النحو التالي:

أ- في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة ٩:٠٠ مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة ١٢:٣٠ صباحًا.

ب- في الأيام التي تبدأ فيها المباريات الساعة ٩:٣٠ مساء يستمر البث المباشر حتى السـاعة..: ١ صباحًا.

٢- بقاء جميع القواعد المنظمة التي أقرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبدأ تطبيقها مع بداية هذا العام فيما يخص زمن البرامج الرياضية أو مدة التحليل الفني قبل وبعد المباريات أو الفقرة التحكيمية دون أي تعديل أو استثناء.

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