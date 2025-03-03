قالت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الإثنين، إنها أسقطت 46 من أصل 83 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

أوكرانيا تسقط 46 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل



وأضاف الجيش الأوكراني أن 31 طائرة مسيرة أخرى "فقدت" ولم تصل إلى أهدافها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى استخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

التغيير الهائل في السياسة الأمريكية تجاه موسكو



أعرب مسؤول روسي كبير، عن اندهاش بلاده من التغيير الهائل في السياسة الأمريكية تجاه موسكو، مرحبًا بما وصفه النهج "البراجماتي عوضًا عن العدائي".

ويأتي تصريح المسؤول الروسي بعد أن شن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، الجمعة الماضية، هجومًا لاذعًا على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إنه حصل على "صفعة مناسبة".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قال مسؤول كبير في الكرملين: إن "موسكو اندهشت من التغيير الهائل منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة".

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