البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، والدكتور شريف فخري - رئيس الجامعة المصرية الروسية، بروتوكول تعاون داخل الحرم الجامعي في مدينة بدر، وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ وفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والاقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصًا الشباب الجامعي.

يأتي ذلك في إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم في المنظومة الاقتصادية؛ بما يسهم في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم في بناء مجتمع قوي وفاعل.

وقال أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، خلال حفل توقيع البروتوكول: إن الإستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.

أوضح رئيس البورصة المصرية، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الإستثماري بين طلاب الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات مشيرًا إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة في مبادئ وأساسيات الإستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم في تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات الإدخار والإستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد.

أضاف الشيخ، أن هذا التعاون يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لإدارة الموارد المالية الشخصية واتخاذ قرارات مالية سليمة موضحًا أن البروتوكول بين البورصة والجامعة المصرية الروسية، من شأنه أن يعزز مفهوم ريادة الأعمال القائمة على المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، فضلًا عن دوره فى ترسيخ الثقافة المالية بين الطلاب.

فى ختام تصريحاته، شدَّد أحمد الشيخ، على ضرورة تحرى المستثمرين لدقة اختيار شركات السمسرة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، مؤكدًا أن ذلك يمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمى للبورصة المصرية.

من جانبه، أعلن رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن توقيع البروتوكول مع البورصة المصرية، يُعد خطوة هامة فى ترسيخ ثقافة الإدخار والإستثمار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعة؛ مما يؤهلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم فى المستقبل؛ نظرًا لتثقيفهم بشكل جيد من خلال خبراء أسواق المال فى قطاعات البورصة المصرية المتنوعة؛ ومن خلال "ورش العمل، الندوات، المحاضرات، الزيارات الميدانية التدريبية داخل إدارات البورصة وصالة التداول"؛ لمعرفة كيفية إدارة الأموال بشكل مهنى، والتمكن من أدوات النجاح فى الأسواق المالية والمصرفية سواء: "المحلية أو الدولية".

قال الدكتور شريف فخري: إن "البورصة" تُعد من أحد أساليب الاستثمار شرط أن يكون المستثمر على قدر كاف من ثقافة التعاملات والتداول بشكل وافي، وذلك من خلال الشركات المرخص لها التعامل والتداول لحساب الغير داخل البورصة، منوهًا بأنها تسمح للمستثمر بتعدد استثماراته فى أكثر من قطاع صناعى أو تجارى؛ نظرًا لتنوع أسهم الشركات المسجلة فى البورصة وإختلاف الأنشطة التى تعمل فيها تلك الشركات أو المصانع.

فى الموضوع ذاته، رحبت الدكتورة الطاهرة السيد - عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال الجامعة الروسية، بالتعاون والشراكة مع البورصة المصرية كونها تمثل سوق الأوراق المالية الرسمية فى مصر، والجهة المنوط بها نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع لافتةً لحرص إدارة الكلية على تزويد أبنائها الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ للمساهمة في إعداد خريج قادر على إقتحام سوق العمل سواء: "المحلي، الإقليمي، أو الدولي"؛ للمساهمة في بناء اقتصاد واعد لمصرنا الحبيبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".

فى سياق متصل، نوهت الدكتورة/ نهاد حسني يوسف - المدرس بقسم المحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن بروتوكول التعاون خطوة استراتيجية رائعة نحو تعزيز الوعي المالي بين طلاب الجامعة؛ بما يُساهم في اكتساب المعرفة العملية حول أسواق المال والكيانات المصرفية، وإعداد الكوادر الشابة المؤهلة التي تدفع الاقتصاد المصري للتطور مشيرةً أن البورصة المصرية تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد لتوفيرها فرص استثمارية متنوعة؛ مما يصب في مصلحة الطلاب بعد تخرجهم.

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