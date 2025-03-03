انتظام حركة القطارات على كافة الخطوط

تابع الفريق كامل الوزير وزير النقل، حركة تشغيل السكك الحديدية، بالتزامن مع اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك مشددا على الالتزام النصي بتعليمات التشغيل على مدار الساعة.

انخفاض معدل تأخيرات القطارات اليوم

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية انخفاض معدل تأخيرات القطارات اليوم، بالتزامن مع حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تشهدها البلاد مؤخرا.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات القطارات، أكثر من 50 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، في مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

القاهرة / أسيوط 50دقيقة

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

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