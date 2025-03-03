الإثنين 03 مارس 2025
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أخبار مصر

مصابو غزة يشكرون الرئيس السيسي على موقفه الرافض للتهجير

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد المصابين من "غزة" الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات المصرية على رفضهم القاطع للتهجير.

ووجه المصابين رسالة شكر إلى الرئيس السيسي على موقفه الرافض للتهجير. 

وكان الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، ترأس الاجتماع الوزاري الثاني للجنة التنفيذية الخاصة باستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

متابعة مستجدات أوضاع علاج مصابي قطاع غزة

ويأتي الاجتماع لبحث ومتابعة مستجدات أوضاع علاج مصابي قطاع غزة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع أكد أهمية توحيد الجهود والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية، لتقديم الخدمات الطبية للمصابين وإيصال المساعدات الإغاثية، لضمان استمرار الدعم الإنساني بأفضل صورة ممكنة.

ولفت «عبد الغفار» إلى أنه تم خلال الاجتماع متابعة منظومة الاستقبال والإحالة للمستشفيات وتوافر الفرق الطبية، والأجهزة والمستلزمات، أن مصر تعمل منذ اليوم الأول لأحداث قطاع غزة، على مد يد العون للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

توفير التخصصات الطبية الدقيقة اللازمة للحالات الحرجة

وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع استعرض التحديات التي تواجه منظومة استقبال المصابين، مع التركيز على إيجاد حلول سريعة وفعالة، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية لضمان توفير التخصصات الطبية الدقيقة اللازمة للحالات الحرجة.

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الصحة: تقديم الدعم النفسي للمصابين من الأشقاء في غزة وذويهم

واستكمل «عبد الغفار» أنه تم خلال الاجتماع توفير فرق من الأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسي للمصابين وذويهم، للمساهمة في تعزيز تعافيهم وتحسين حالتهم النفسية، مضيفًا أن الاجتماع استعرض جاهزية منظومة الإسعاف لاستقبال المصابين، والتنسيق بين نقاط الإسعاف والمستشفيات، لضمان سرعة نقل الحالات الحرجة وتقديم الرعاية الصحية لها، حيث تم إمداد محافظة شمال سيناء بـ 150 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين.

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المستشفيات المصرية الرئيس السيسي اشرف صبحي وزير الشباب الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة مستشفيات وزارة الصحة

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