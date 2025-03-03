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حوادث

اتهامات وجهتها النيابة إلى وائل غنيم في سب تركي آل الشيخ

تركي ال الشيخ، فيتو
تركي ال الشيخ، فيتو

وجهت النيابة العامة إلى  وائل غنيم والمحال إلى المحكمة الاقتصادية في سب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية عدة اتهامات.

وجاء في الاتهامات أن وائل غنيم في 12 أكتوبر الماضي سب المجني عليه  تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ خادشا شرفه واعتباره من خلال نشر منشور ثابت به على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

كما وجهت النيابة إلى وائل غنيم اتهامات تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه تركي آل الشيخ، وإساءة استخدام أجهزة الاتصالات بإتيان الأفعال محل الاتهام السابق.


تقدم محامي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس.

وأضاف البلاغ أن المشكو قد تضرر من تدوينة وائل غنيم والتي انتشرت بشكل كبير بين الأوساط الرياضية والمجتمعية.

واتهم البلاغ وائل غنيم بسب وإزعاج المستشار تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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النيابة العامة المستشار تركي ال الشيخ وائل غنيم

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