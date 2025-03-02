الأحد 02 مارس 2025
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حوادث

13 مارس، محاكمة وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ

المستشار تركي ال
المستشار تركي ال الشيخ

حددت المحكمة الاقتصادية 13 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة وائل غنيم بتهمة سب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.

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تقدم محامي تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ببلاغ إلى الجهات المختصة يتهم وائل غنيم بالتعدي عليه بالسب والقذف في تدوينة له عبر موقع إكس.


وأضاف البلاغ ان المشكو قد تضرر من تدوينة وائل غنيم والتي انتشرت بشكل كبير بين الاوساط الرياضية والمجتمعية.


واتهم البلاغ وائل غنيم بسب وازعاج المستشار تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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