موعد مباراة السد القطري والوصل الإماراتي بدوري أبطال آسيا

يستضيف الوصل الإماراتي نظيره السد القطري اليوم، الإثنين، بملعب "زعبيل"، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة.

موعد مباراة السد والوصل

وتقام مباراة السد والوصل في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين بتصفيات دوري أبطال آسيا.



وصعد السد القطري إلى دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أسيا، بعدما احتل المركز الرابع في مرحلة الدوري برصيد 12 نقطة، بينما حل الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وتعد هذه المواجهة الثالثة التي تجمع بين ناديي السد والوصل هذا الموسم، حيث التقي الفريقان في مرحلة الدوري وذلك على ملعب "زعبيل" في "دبي"، وانتهت المواجهة بتعادلهما بهدف لكل منهما.

كما التقى الفريقان في بطولة درع السوبر القطري الإماراتي بالمباراة التي استضافها ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، وتمكن خلالها الوصل من الفوز بهدف دون رد والتتويج بالبطولة.

جدير بالذكر أن منافسات دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة تقام بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام الأدوار النهائية بنظام التجمع اعتبارًا من الدور ربع النهائي، وذلك في مدينة "جدة" السعودية.

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